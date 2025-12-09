大人気漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の3rdステージの結果が発表された。【画像】ヤムチャまさかの順位！『ドラゴンボール』人気キャラ投票の結果1位は孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はヤムチャとなっている。そして11位はフリーザ