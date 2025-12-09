エンゼルスのカート・スズキ新監督は、日本時間9日、MLBのウインターミーティングに出席。かつてのチームメートである大谷翔平選手について言及しました。来季からエンゼルスを率いるスズキ新監督。現役時代は、21年・22年にエンゼルスで大谷選手やマイク・トラウト選手と共にプレーしました。日本では大谷選手とトラウト選手のコンビを「トラウタニ」と呼んでいましたが、二人の関係について、「彼らの関係はとても楽しかった。翔