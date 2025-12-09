れいわ新選組の山本太郎代表は9日、党代表選での再選を受けて記者会見し「国会議員15人で与野党の茶番を打ち砕いていく」と抱負を語った。任期は2028年12月まで。来年の通常国会開会をめどに党人事を検討すると表明した。党の活動を支えるボランティアが働きやすくなる施策も検討していると説明。19年の結党以来の党是とする消費税廃止について「廃止が絶対だが、その前に減税できるタイミングがあるなら全力で取り組む」と述