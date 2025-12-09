将棋の福間香奈女流六冠の要望について日本将棋連盟は9日、取材に「母体の安全やタイトル戦の公平性を考えながら、有識者を交え議論を続けている」とし、出産を巡る規定は今後の議論を踏まえて内容が変更される可能性があるとした。