8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生し、初めてとなる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。気象庁によりますと、8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県の八戸市で震度6強を観測し、岩手県・久慈港で70センチの津波を観測するなど、広い範囲で津波が観測されました。この地震にともない、内閣府と気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。内閣府森