法人税約７１００万円を脱税したなどとして、東京国税局が防水工事会社「ＫＢホールディングス」（千葉市稲毛区）と同社の社長（４９）を法人税法違反と消費税法違反の容疑で千葉地検に告発していたことがわかった。関係者によると、同社は、マンションの大規模修繕工事の下請けなどで多額の利益を得ていたが、架空の外注費を計上する手口で、２０２４年５月期までの３年間で計約２億８０００万円の所得を隠し、法人税約７１０