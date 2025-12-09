テレビ朝日の平成名物番組が令和に戻ってくる。1995年10月から2000年3月までレギュラー放送された「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャーこれができたら100万円!!」が来年1月12日に、25年ぶりにスペシャル番組として復活する。番組名物の超人気競技「電流イライラ棒」も復活し、賞金も100万円から1000万円に増強。MCには南原清隆と菊池風磨が就任する。X（旧ツイッター）では「炎のチャレンジャー」がトレンド入り。「てか