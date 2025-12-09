８日午後１１時１５分ごろ、青森県で発生した震度６強の地震を受け、俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（『ＡＮＮ』、火曜午前１時）の９日放送の内容が変更された。番組公式Ｘ（旧ツイッター）では当初、タレントのウエンツ瑛士、フリーアナウンサーの川島葵、「マジの大物アーティスト」の出演を告知していたが、地震発生から３０分後、Ｘでは「当初予定していた番組