【スト6：天鬼ぷるるさんの自動実況機能】 12月16日 実装予定 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、VTuber・天鬼ぷるるさんによる自動実況機能を12月16日に実装する。 天鬼ぷるるさんは、プロeスポーツチーム「REJECT」のストリ