けさ早く、岐阜県山県市にあるちょうちんなどを製造する会社の工房で火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】｢黒い煙が出ている｣ 早朝にちょうちんなどを製造する工房で火災 木材や塗料などを大量に保管 きのう午後7時以降は無人 岐阜・山県市 警察によりますときょう午前6時半前、山県市大桑にある、ちょうちんなどを作る「岐阜みのじ」で、近くの住人から「黒い煙が出ている」と消防に通報がありました。