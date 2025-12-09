¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼MINMI¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼24¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖMINMI LIVE atÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Áits not too late¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥ì¥²¥¨¤ä¥½¥«¤ò£Ê¡ÝPOP¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤äºÇ¶á¤Ç¤Ï³¤³°¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¿Ê½ÐÃæ¡£25¼þÇ¯¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«¤·¤¿ÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£ËÜ¸ø±é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢MINMIÆüËÜÉðÆ»´ÛÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤È¥­¡¼¥Ó