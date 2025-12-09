福岡市・中洲の繁華街で酒を飲んでライトバンを運転したとして、35歳の男が逮捕されました。 8日午後11時ごろ、福岡市・中洲で「事故を起こした人がケンカしている」と交番に届け出がありました。警察官が駆けつけると、街灯などに衝突しながら逃走しようとするライトバンを発見。追跡を受けたライトバンは、ほどなく停止したということです。 運転していた男の呼気からは基準値の3倍を超えるアルコールが検出され、福