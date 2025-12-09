【新興国通貨】追加関税警戒が重石も動きは限定的＝メキシコペソ ドルメキシコペソは１８．２７台M昨日はロンドン市場朝の１８．１５台からドル全面高もあって上昇、１８．２７４９を付けている。メキシコへの追加関税通告などもペソの重石。 トランプ大統領は水供給問題を巡って、メキシコに５％の追加関税を課す準備があると警告した。１９４４年の条約に基づいた水供給義務が果たされていないと敵詐取州選出の議員がトラン