９日前引けの日経平均株価は前営業日比１０６円２６銭高の５万０６８８円２０銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億３５３３万株、売買代金概算は２兆３４３７億円。値上がり銘柄数は４７４、対して値下がり銘柄数は１０６６、変わらずは６８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は気迷いムードが強かった。前日の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落しており、これを受けリスク回