【新興国通貨】ドル人民元は７．０７００台＝中国人民元 ドル人民元は７．０７台前半で落ち着いた動き、朝からのレンジは7.0699-7.0723。昨日から７．０７００を挟んで限定的な動きに留まっている。 人民元円は昨日ドル円の上昇に準じて２１円９１銭から２２円０６銭まで上昇。今日は２２円０２-０５銭推移。 USDCNY 7.700