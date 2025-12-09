東京午前のドル円は１５６．０４円付近まで強含んだ後、１５５．７４円付近まで押し戻されたが、方向感は限定的。長期・超長期ゾーンを中心に円債利回りが上昇傾向を維持していることを背景に、今週は先週までの円高・ドル安が巻き戻される傾向にあるものの、本日からの米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて東京時間帯のドル円の動意は鈍い。 ユーロ円は１８１．５９円付近、ポンド円は２０７．８５円