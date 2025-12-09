アドビは、動画編集ソフト「Premiere」モバイル版において、新しいコンテンツ制作スペース「YouTubeショート用に作成」の一般提供を開始した。テンプレート、トランジション、エフェクトが豊富に用意されており、直感的にビデオコンテンツを作成できるという。 「YouTubeショート用に作成」アイコンをタップすると、エフェクト、トランジション、編集ツールにアクセスでき、コンテンツを自由に