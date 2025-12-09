12月9日は七福神の一つ大黒様が妻を迎える夜とされる「大黒様のお歳夜」です。子孫繁栄の願いを込めて、山形県鶴岡市の鮮魚店ではお供えに欠かせないハタハタの田楽づくりが早朝から行われています。山形県の庄内地域では毎年「大黒様のお歳夜」に子孫繁栄を願う縁起物子持ちのハタハタを食べる風習が根付いています。鶴岡市内の鮮魚店「梅津鮮魚店」では9日午前5時からハタハタを焼き始め、店内は香ばしい香りに包まれていました