12月8日夜、青森県沖を震源とする震度6強の地震があり、高知県の海岸には若干の海面変動予報が出されましたが、県によりますとこれまでに被害の報告などは入っていません。気象庁によりますと、8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県の八戸市で震度6強を観測しました。この地震で、岩手県の久慈港で70センチの津波を観測するなど、北海道や東北地方の太平洋沿岸の広い範囲で津波が観測されました。気象