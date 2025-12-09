8日夜遅く、青森県で震度6強を観測する地震がありました。この地震で山形県内では最大で酒田、村山、中山で震度4を観測しました。これまでのところ、県内で被害の発生は確認されていません。この地震で、山形県内では酒田、村山、中山で震度4、鶴岡、米沢、新庄、天童など広い範囲で震度3を観測しました。県防災危機管理課によりますと、これまでのところ県内でこの地震による被害の発生は確認されていないということです。この地