ＮＨＫは９日、俳優・仲野太賀が主演を務める２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日スタート）の追加キャスト１０人を発表した。過去の大河ドラマで２度、豊臣秀吉を演じた俳優の竹中直人は松永久秀役に決定。ほかにも大倉孝二、宮川一朗太、森口瑤子、池田鉄洋、白洲迅らが出演する。竹中は１９９６年の大河「秀吉」と１４年の「軍師官兵衛」で豊臣秀吉役だった。今回は２１年の「青天を衝け」（徳川斉昭役）