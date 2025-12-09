テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、８日午後１１時１５分ごろ「青森県東方沖」で発生した最大震度６強の地震について報じた。番組では、この地震を受け気象庁と内閣府が９日午前２時に今後発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を２０２２年の運用開始以降、初めて発表したことを伝えた。また、内閣府は大きな地震が発生した場合に速