３日、重慶市黔江区五里鎮の景色。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶12月9日】中国重慶市黔江（けんこう）区五里鎮は武陵山の奥地に位置し、灰千梁子風景区の原生林が広がっており、自然環境を生かしたヘルスケア産業の発展に適している。五里鎮はここ数年、農村振興を着実に推進し、飼育・栽培技術を普及させることで住民の収入増につなげてきた。アウトドアスポーツの拠点としてのブランドイメージ構築