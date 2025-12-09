中国の王毅外相は、北京でドイツのワーデフール外相と会談し、「日本はドイツと違い、侵略の歴史を徹底的に反省していない」と批判しました。中国外務省によりますと、王毅外相は8日、ドイツのワーデフール外相に対し高市首相の「台湾有事」をめぐる発言を批判したうえで、「日本はドイツと違い、侵略の歴史を徹底的に反省していない」と主張しました。その上で、「中国の正当な立場を理解・支持し、いかなる台湾独立の言動にも断