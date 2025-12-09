次の衆議院議員選挙大分3区に、政治団体の代表を務める平野雨龍氏が出馬を表明しました。 ◆大分3区からの立候補を表明 平野雨龍氏「私は大分3区から国を守り暮らしを守り未来を守る政治を始めます」 出馬を表明した千葉県出身の平野雨龍氏 次の衆院選大分3区に出馬を表明したのは千葉県出身の平野雨龍氏31歳です。 自身の政治団体「雨龍会」の代表を務め12月、中津市に移住し本格的に活動を始めました。平野氏