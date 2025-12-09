木原官房長官は、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為」だと述べ、非難しました。木原稔 官房長官「今回のような断続的な照射というのを自衛隊の戦闘機に対して行うということは、航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為であると、そのように判断をしているところです」中国外務省は8日、自衛隊機へのレーダー照射について、「艦載機が訓練中に捜