昨夜、青森県東方沖で地震があり、青森県では八戸市で震度6強を観測しました。津波警報・注意報は、けさまでに全て解除されていますが、一夜明けて、被害が徐々に明らかになってきています。【写真を見る】青森で震度6強津波注意報全て解除も一夜明け爪痕は青森・北海道・岩手であわせて35人けが八戸市の高校図書室では蔵書2万5000冊落下共通テストへの影響心配きのう午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があ