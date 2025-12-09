日本を出国する際に1人あたり1000円徴収される、いわゆる「出国税」について、政府・与党は来年度の税制改正で一律3000円に引き上げる方向で調整に入りました。国際観光旅客税、いわゆる「出国税」は、日本を出国する際、国籍を問わず航空チケットの代金などに上乗せされるもので、1人あたり1000円が徴収されています。与党内からは、国内の観光地でのオーバーツーリズム対策に充てる財源を捻出するため、引き上げを求める要望が出