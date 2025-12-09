北海道では函館市で最大震度5強、浦河町で50センチの津波を観測しました。北海道などによりますと、日高町の70代の女性が避難中に凍った路面で転倒し左腕を骨折するなど、これまで道内で10人がけがをしています。また、新千歳空港では、国内線ターミナル4階の天井から破片が落下しました。空港の利用者「ぼろぼろって崩れて、この辺に落ちたんで、『ここで死ぬのかな』と」一時、津波警報が発表された太平洋沿岸中部の様似町では、