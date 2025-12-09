8日夜に青森・八戸市で発生した最大震度6強を観測する地震を受け、高市首相は「自らの命は自ら守ってほしい」と呼びかけました。高市首相：自らの命は自らが守るという原則に基づき、防災行動をお願いします。また高市首相は、「すぐに避難できる態勢を維持した上で、社会経済活動を継続してほしい」と訴えました。一方、木原官房長官は閣議後の会見で、被災地周辺の原子力施設について「異常があったとの報告は受けていない」と述