8日夜の青森県東方沖を震源とする地震の影響で、小売り各社では一部で休業する店舗も出ています。【映像】地震発生直後のコンビニ店内（青森市）流通大手のイオンは、午前9時半時点で青森県の「イオンモール下田」が施設の安全点検のため臨時休業しています。コンビニ大手のセブン‐イレブンは、津波警報の発令で一時約60店舗が休業しましたが、現在は店舗ごとに安全を確認して順次営業を再開しているということです。ロー