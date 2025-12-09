東海3県の民放テレビ局OBがカメラに収めた写真の作品展が、名古屋のギャラリーで始まりました。作品展は、民放テレビ局OBでつくる「東海民放クラブ」のメンバーが各地で撮影した写真を紹介するものです。カメラを手に訪れた台湾での思い出を切り取ったものや、雲が虹色に色づく珍しい自然現象「彩雲」を名古屋市内で捉えたものなど、40点が展示されています。作品展は12月14日までで、中区役所8階のギャラリ&#