前の話を読む。秘書課の美人社員に見とれるミチオ。「つきあっているのか」という質問を横田は否定し、ミチオは関係を持たないように、と釘を刺される。そしてサトコの手元にはミチオの裏切りの証拠が届き…。■証拠をつかみ前向きに■保身に走る夫■離婚を回避したい夫は…■最低夫の言動に嫌悪！ミチオの裏切りが確定しても、サトコの心は晴れていました。今は会社を守ることを生きがいにしていたからでしょう。一方のミチオは、