JR東日本によりますと、きのう夜に青森県で震度6強を観測した地震の影響で、きょうは始発から盛岡駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていますが、午後3時ごろに運転を再開させる見込みだということです。また、東北新幹線「はやぶさ41号」は青森県の七戸十和田駅に停車していましたが、午前7時45分ごろ、乗客のうち61人がバスなどに乗り換えたということです。当初、列車には94人が乗っていましたが、JR東日本によりますと