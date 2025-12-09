明治安田生命が今年生まれた約1万2500人の名前を調べたところ、男の子の1位は「みなと」「そう」などと読む「湊」で、去年の15位から急上昇しました。【映像】2025年生まれ、人気な名前2位は「伊織（いおり）」と「結翔（ゆいと）」が並びました。女の子は「すい」「みどり」などと読む「翠」が去年の2位から1位になり、2位は「陽葵（ひまり）」、3位は「紬（つむぎ）」でした。明治安田生命は、格差や分断の広がりなど混