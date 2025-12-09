「危険運転致死傷罪」の適用基準の見直しについて議論する法制審議会で、アルコールや速度の数値基準の「試案」が示され、アルコール濃度については、呼気1リットルにつき「0.5ミリグラム以上」を適用基準とする新たな案が示されました。「危険運転致死傷罪」をめぐっては、適用基準があいまいだとする指摘があり、法務大臣の諮問機関である法制審議会で、複数の数値基準が示されるなど見直しに向けた議論が続けられていました。こ