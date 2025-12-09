雪深い岐阜県飛騨地方の冬を彩る正月飾り「花もち」づくりが、高山市で最盛期を迎えています。飛騨地方に伝わる伝統的な正月飾り「花もち」は、冬の枯れ枝に巻き付けた紅白の餅を花に見立て、雪深い飛騨の冬を華やかに彩ったのが始まりとされています。高山市江名子町にある工房では、つきたての餅を薄く伸ばして短冊状にし、ヤナギやウメなどの枝に手際よく巻き付けていました。高さ20センチほどの家庭用から、ホテルなど