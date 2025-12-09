8日夜、青森・八戸市で最大震度6強を観測する地震があり、これまでに30人がけがをしました。岩手・久慈市では70cmの津波を観測し、太平洋沿岸では一時津波警報が発表されましたが、9日午前6時20分に全て解除されました。気象庁は、この地震で大規模地震が発生する可能性が高まっているとして、初めて北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表し、対象地域に警戒を呼びかけています。最大震度6強を観測した青森・八戸市から、FNN取材団