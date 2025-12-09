窃盗の疑いで、富山市に住む会社員の男（32）が8日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は8日午後7時20分頃、長岡市内の書店で、コミック本24冊（販売価格計1万3574円）を盗んだ疑いです。男は着用していたジャンパーの下に本を隠し入れ、店外に出たところを店の関係者に声をかけられ、一部がこぼれ落ちたということです。店から「万引きした男性を店外でつかまえた」と通報があり、かけつけた警察が現行犯逮