忘年会など飲酒の機会も多いこの時期。飲酒運転ゼロを目指すキャンペーンが始まっています。「NIIGATA飲酒運転ゼロプロジェクト」は県や県警、新潟日報社などが協力して毎年行っています。12月5日の出陣式ではタレントの横山実郁さんが一日署長に任命されました。県警によりますと去年、県内では飲酒運転による検挙が559件、人身事故は35件発生し、1人が亡くなっています。この日は新潟駅周辺の飲食店を回り飲酒運転撲滅へ協