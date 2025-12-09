8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生しました。県内でも村上市などで震度3を観測しましたが被害は確認されていません。8日午後11時15分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県で震度6強を観測しました。県内でも村上市や新発田市で震度3を観測。東京電力によると、この地震による柏崎刈羽原子力発電所への異常は確認されていないということです。県内でも9日朝、心配の声が聞かれました。〈まちの人〉「津波警報