完実電気はワイヤレススピーカー『ROOTS』を12月12日に発売すると発表した。 【画像】竹の質感を感じるデザインワイヤレススピーカー『ROOTS』外観 本製品は、小型ながらもクリアなサウンドを実現している。複数のスピーカーをペアリングすることで、マルチペアモードによるステレオサウンドも楽しめる。 竹の素材を感じるデザインでありながらも、雨などにも耐えられるIP67