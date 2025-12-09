全国ニュースでもお伝えしていますがきのう午後１１時１５分ごろ、青森県で最大震度６強を観測する地震がありました。 【写真を見る】青森県東方沖地震山形県内で最大震度4観測も人的・物的被害なし気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表 県内では、酒田市、村山市、中山町で最大震度４を観測しましたが、これまでの所、人的、物的被害は確認されていないということです。 きのう午後１１時１５分ごろ、