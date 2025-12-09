８日の午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度６強を観測する地震がありました。 【写真を見る】【青森県東方沖地震】地震の時は”この行動”が命を守る日頃からの備えと安全確保の具体例気象庁は初の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表 気象庁は、大きな地震が発生した後に新たな大規模地震が発生する可能性が高まっていることを知らせる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表していて、引き続き