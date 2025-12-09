きょうは広く晴れるものの、風が強く日中も空気がヒンヤリとするでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜･津で13℃ 青空が続くも冷たい空気に 飛騨北部では夜に雪の降る所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/9 昼） 正午前の名古屋市内は雲は少なく、すっきりと晴れています。気温は11.8℃、湿度は42％で、北寄りの冷たい風が強く吹いています。 きょうは午後も青空が続くでしょう。飛騨北部では夜に雪の降る所があり