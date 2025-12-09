「BCNランキング」2025年11月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）2位REGZA43Z670R（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）4位REGZA43M550R（TVS REGZA）5位REGZA55Z875R（TVS REGZA）6位AQUOS 4K4T-C43GL1（シャープ）7位REGZA50Z670R（TVS REGZA）8位BRAVIA 5K-65XR50（ソニー）9位43P7K43