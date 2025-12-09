タレントのマツコ・デラックス（53）が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）に出演。ファミレスでの出来事を明かした。【写真】大きな口で新米を頬張るマツコ・デラックスマツコは同番組の最後で「この間久々にびっくりドンキー行ってきた」と明かし、「昔の感覚で頼んじゃうじゃん」「イケイケの時の感覚で頼むじゃん」などとコメント。注文したというメニューは「Sサイズの鉄板