日経225先物は11時30分時点、前日比70円高の5万0660円（+0.13％）前後で推移。寄り付きは売りが先行したものの、5万0480円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0320円）を上回って始まった。直後につけた5万0390円を安値にロングが入り、現物の寄り付き時にはプラス圏を回復し、5万0780円まで上げ幅を広げた。買い一巡後は中盤にかけて5万0400円辺りまで軟化したものの、終盤にかけて再び5万0700円辺りまで切り返してきている。