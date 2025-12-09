9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円高の5万670円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万688.2円に対しては18.2円安。出来高は1万7164枚となっている。 TOPIX先物期近は3385.5ポイントと前日比0.5ポイント高、現物終値比0.33ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50670