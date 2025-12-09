これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、新潟・岩船・新発田地域・佐渡にカミナリ注意報が発表されています。 夕方まで高波に、10日(水)にかけて落雷に注意ください。 ◆9日(火)これからの天気 この後も雲に覆われるでしょう。所々で雨や雪が降るため、雨具があった方がよさそうです。 夜は広く雨雲や雪雲がかかり、カミナリを伴うこともありそうです。 降水確率は、夜